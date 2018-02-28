Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 90 lira'ya çıkıyor

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız kartlarla yapılan işlemlerin 50 lira olan limitini, 1 Mart\'ta 90 liraya artırılacağını duyurdu.

BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu;

\"Temassız ödeme yöntemiyle kart kullanıcılarının ve işyerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale geldi.

\"Bunu, hızla gelişen kullanım rakamlarından da izliyoruz. 50 lira limitini artırarak, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefledik.

\"Bugüne kadar küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin, limitin 90 liraya çıkmasıyla artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağlamasını bekliyoruz\" dedi.

BKM verilerine göre;

- 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı,

- 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi.

- Temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken,

- 2017\'de yüzde 96 artışla 88 milyon adede çıktı.

- Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014\'te 11 lira iken,

- 2017\'de 2.5 katına çıkarak 26 liraya yükseldi.

2014 yılında yalnızca 97 bin adet olan temassız ödeme terminali adedi 2016 yılında 608 bine yükseldi, 2017\'de ise tam 879 bine ulaşarak toplam terminal adedi içindeki payını yüzde 37’ye çıkardı.

2014\'ten bugüne temassız kabul noktası dokuz kat artarken, her üç kart kabul noktasından biri temassız ödemeyi destekliyor.