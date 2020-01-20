TEMA’nın kurucusu ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca yaşamını yitirdi

Tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen ve ‘Toprak Dede’ olarak adlandırılan Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı.
TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Hayrettin Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı’ seçilmişti.
Hayrettin Karaca kimdir?
Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma’da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım’dır. Her ikisi de Kırım muhaciridir. Lisesini bitirdikten sonra ailesinin işinin başına geçip triko-örme olan bu işi ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri yapmıştır. Karaca firması diğer firmalara göre 20 yıl önceden Türkiye’de ihracatın liderliğini yapmıştır.
Karaca ellili yaşlarında, Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arboretumu, dünyanın her tarafındaki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin’i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum olmuştur. Türkiye için adeta bir gen koruma merkezi olan Karaca Arboretumu içerisinde 14.000 türü barındırıyor. Hannover Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca’dan “Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım.” diye bahsetmektedir. Karaca, TEMA Vakfı’nın kurucularından biridir. Hayrettin Karaca ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.
Ödülleri
97 yaşında hayata veda eden TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca çok sayıda ödülün sahibiydi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora 1990
- Birleşmiş Milletler Çevre Programının ‘Global 500 Roll of Honour’ Ödülü 1992
- Çevre Bakanlığı tarafından “Çevre Beratı” 1992
- Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen ‘Çevre Ödülü’ 1993
- Uluslararası Lions Club tarafından ‘Melvin Jones Fellow Ödülü 1994
- Çevre Bakanlığı tarafından “Üstün Hizmet Ödülü” 1994
- ODTÜ tarafından ‘Felsefe Onur Doktorası’ 1995
- Ege Üniversitesi “Fahri Doktora”sı 1995
- Milli Olimpiyat Komitesi “Fair Play” Ödülü 1996
- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı “Hoşgörü Ödülü” 1996
- Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından “Şeref Üyeliği Beratı” 1997
- Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora unvanı 1997
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1997
- ÇEVRETED tarafından “Çevreted 97 Onur Ödülü” 1997
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “2000 Yılının Öncüleri” Ödülü 1998
- Genç Hukukçular Derneği tarafından “Yılın Yurttaşı” Ödülü 1998
- Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar Günü nedeniyle “Toprak Baba” unvanı 1998
- Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü 1998
- BİLSES Vakfı “Çevre Ödülü” 1998
- Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından “Yılın Doğa Dostu” Ödülü 1998
- Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın Adamı” Ödülü 1999
- Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından “1998 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” 1999Right Livelihood Award 2012(Alternatif Nobel Ödülü)
- Birleşmiş Milletler “Orman Kahramanı Ödülü” 2013
- TBMM Onur Ödülü 2005