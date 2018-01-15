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TEM yolunda 12 araç çarpıştı: 2 yaralı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM yolunda, 12 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı

15 Ocak 2018 19:04

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, TEM yolunda, 12 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Gültepe Tüneli\'nde meydana geldi. Ankara yönünde, 1\'i yolcu otobüsü olmak üzere 12 araç, art arda çarpıştı. Zincirleme kaza nedeniyle Ankara yönü, bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Araçların yol kenarına alınmasıyla ulaşım, bir süre sonra tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım, normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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