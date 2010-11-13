-TEM OTOYOLUNUN KOCAELİ KESİMİNDE YOĞUNLUK BAŞLADI KOCAELİ (A.A) - 13.11.2010 - TEM otoyolunun Kocaeli kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç trafiğinde yoğunluk artmaya başladı. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin TEM otoyolunu kullanması, otoyolun Ankara yönü Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu ancak bu yoğunluk, trafik akışında şu ana kadar bir olumsuzluğa yol açmadı. Bu arada, İstanbul'dan Bursa ve İzmir yönüne gidecek araçların Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar feribot iskelesinde yoğunluğa neden olmamaları amacıyla tedbir alındı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Kocaeli ile Yalova arasındaki Eskihisar-Topçular hattına üç feribot daha ilave etti. Böylece hatta 24 saat esasına göre çalıştırılan feribot sayısı 13'e çıktı.