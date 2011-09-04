-TEM otoyolunda trafik kazası DÜZCE (A.A) - 04.09.2011 - Düzce TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Dağlıer (28) yönetimindeki 34 GN 0361 plakalı otomobil, Bolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde tekerinin patlaması sonucu sağ şeride yanaşarak, çekici çağırdı. Olay yerine gelen Murat Düzoğlu idaresindeki 81 AS 038 plakalı çekici, Dağlıer'e ait tekeri patlayan otomobili çekmeye başladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Süleyman Peker idaresindeki 41 K 3448 plakalı karpuz yüklü kamyon, sağ şeritte otomobili çeken çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve çekici yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, çekicinin sürücüsü Düzoğlu, kamyonun altında sıkıştı. Düzoğlu olay yerine çağrılan ambulans ve itfaiye kaza kırım ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan çekicinin sürücüsü Murat Düzoğlu, kamyon sürücüsü Süleyman Peker, otomobil sürücüsü Osman Dağlıer ile yanında bulunan Çetin Şahin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, kamyondan yola saçılan karpuzlar, ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte temizlenerek, yol tekrar ulaşıma açıldı.