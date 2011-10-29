-TEM otoyolunda minibüs devrildi: 7 yaralı DÜZCE (A.A) - 29.10.2011 - Düzce TEM otoyolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Emrullah Kaya idaresindeki 77 DH 074 plakalı minibüs, TEM otoyolu Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Kaya yaralanmazken, minibüste bulunan Enver (64), Sabri (25), Nafiye (64), Azize (30), Nurcan (5), Hüseyin (2) ve Ceylan Kaya (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.