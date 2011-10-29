T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM otoyolunda minibüs devrildi: 7 yaralı  DÜZCE (A.A)

29 Ekim 2011 16:34

-TEM otoyolunda minibüs devrildi: 7 yaralı  DÜZCE (A.A) - 29.10.2011 - Düzce TEM otoyolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.  Emrullah Kaya idaresindeki 77 DH 074 plakalı minibüs, TEM otoyolu Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi.  Kazada, sürücü Kaya yaralanmazken, minibüste bulunan Enver (64), Sabri (25), Nafiye (64), Azize (30), Nurcan (5), Hüseyin (2) ve Ceylan Kaya (18) yaralandı.  Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24