T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TEM Otoyolu'nda kaza; 2 ölü, 10 yaralı

İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında bazı yaralıların durumu ağır

31 Aralık 2013 09:20

İstanbul'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırklareli seferini yapan ve içinde 40'a yakın yolcusu bulunan Edip Savaş yönetimindeki 39 AV 005 plakalı yolcu otobüsü, Maslak TEM Otoyolu sapağındaki Çöp Yolu mevkisinde devrildi.

Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 2 erkek yolcu hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, hafif yaralanan yolcuların tedavisi olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan yolculardan İbrahim Karateke (51), "Ben uyumuyordum. Yollar yağış nedeniyle kayganlaşmıştı. Ama bizim şoför viraja girerken hiç hızını azaltmadı. Kazanın nedeni aşırı hız" dedi.

Otobüste yoğunlukla yılbaşı tatili için memleketlerine giden üniversite öğrencilerinin olduğu bildirildi.

Kaza yapan otobüs bir vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı, ulaşım bir süre aksadı. 

ETİKETLER

tem otoyolukazaölümyaralıağır yaralıistanbulotobüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24