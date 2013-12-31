TEM Otoyolu'nda kaza; 2 ölü, 10 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ankara-Kırklareli seferini yapan ve içinde 40'a yakın yolcusu bulunan Edip Savaş yönetimindeki 39 AV 005 plakalı yolcu otobüsü, Maslak TEM Otoyolu sapağındaki Çöp Yolu mevkisinde devrildi.

Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 2 erkek yolcu hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, hafif yaralanan yolcuların tedavisi olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan yolculardan İbrahim Karateke (51), "Ben uyumuyordum. Yollar yağış nedeniyle kayganlaşmıştı. Ama bizim şoför viraja girerken hiç hızını azaltmadı. Kazanın nedeni aşırı hız" dedi.

Otobüste yoğunlukla yılbaşı tatili için memleketlerine giden üniversite öğrencilerinin olduğu bildirildi.

Kaza yapan otobüs bir vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı, ulaşım bir süre aksadı.