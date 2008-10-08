TEM otoyolunda kaza: 1 ölü 18 yaralı

Düzce Tem otoyolu Gümüşova Yeşilyayla köyü mevkiinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, 23:00 sularında meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Nazmi Akkoyun idaresindeki 58 YY 003 plakalı yolcu otobüsü ile önünde seyir eden Ersin Yılmaz idaresindeki 41 L 2103 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Bisküvi taşıyan kamyon, otobüsün arkadan çarpması sonucu bariyerleri aşarak 50 metre şarampole yuvarlandı. Çarpma esnasında otobüsün ön kısmında bulunan yolculardan İsmet Kendir(50) ön camdan fırlayarak asfalt zemine düşerek hayatını kaybetti.



Kazada, Hanım Boyraz, Hatice Toprak, Melek Güler, Nurali Güler, Murat Acar, Türkmen Gayret, Hasan Hüseyin Güler, Kemal Güzel, Ümit Zorgel, Şinasi Yalçın, Gürkan Can, Gülizar Ağar, Turan Demir, Hatun Toprak, Rıza Eser, Özgür Toprak, Fatma Güzel ve Engin Güzel yaralandı.



Yaralılar 112 Acil servis ambulansları ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konuralp Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Otobüsün İstanbul'dan 46 yolcu ile Sivas iline hareket ettiği ve bagaj bölümünde cenaze taşıdığı öğrenildi.



Kaza sonrası otobüs ve kamyon sürücüleri Jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

