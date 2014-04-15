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Yaşam

TEM otoyolunda 2 TIR çarpıştı

TEM otoyolu Tekstilkent sapağında iki TIR kafa kafaya çarpıştı

15 Nisan 2014 19:35

Sabah saatlerinde E-5 Merter mevkiinde meydana gelen ve trafiği felç eden kazanın ardından, akşam saatlerinde bu kez TEM otoyolunda yaşanan kaza trafiği durma noktasına getirdi. TEM Tekstilkent – Metris yönünde iki TIR kafa kafaya çarpıştı.

Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde seyreden Çetin Türkmen'in kullandığı TIR, Esenler sapağına aniden dönüş yapınca, arkadan gelen Ahmet Aydemir'in kullandığı TIR bu araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki TIR da yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak yan yola savruldu. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. İki sürücü de birbirini suçladı.

 

TEM'de araç kuyruğu

 

Kazada TIR'lardan biri paramparça olurken, diğer TIR'da da büyük hasar meydana geldi. İki aracın çekilmesi için, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bekletilen vinçler devreye girdi. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğu Bahçeşehir'e kadar uzadı. TEM otoyolu yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı

 

 

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