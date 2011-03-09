-TEM OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI DÜZCE (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan TEM otoyolunun Ankara istikametinin Düzce kesiminde kapan yol, tek şeritten ulaşıma açıldı. Bölge Trafik Amirliğinden alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Kaynaşlı-Düzorman mevkisinde, Ankara istikametine giden bir TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan yol, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, aracın kısmen yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten açıldı. Yolda, trafiğin tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi. Bu arada, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu, Kabalak rampası ve Şifalısu mevkilerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi. Trafik ekipleri Boğaziçi mevkisinde, araçların yola zincirsiz devam etmelerine izin vermiyor.