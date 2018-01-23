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TEM OTOYOLU METRİS KAVŞAĞI'NDA YAN YOL KÖPRÜ ÇALIŞMASI BU GECE BAŞLIYOR; 2 ŞERİT 30 GÜN KAPANACAK 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu

23 Ocak 2018 20:31

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)   
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Metris Kavşağı\'ndaki çalışmalar sebebiyle iki şeridin bu geceden itibaren 30 gün boyunca kapalı olacağını duyurdu.
İBB\'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Metris Kavşağı\'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vuruyor. TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağı 30 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması ve inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesi önemle duyurulur.\"

Görüntü döküm:
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-TEM Otoyolu Metris Kavşağı\'ndan görüntüler
-Bariyerle çevrilen çalışma alanı

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