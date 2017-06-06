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TEM otoyolu 15 gün süreyle ulaşıma kapatılacak

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapalı olacak

06 Haziran 2017 22:38

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapalı olacak.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, otoyolun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında derz yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul-Ankara istikametinin yarından itibaren taşıt trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Ulaşımın, 22 Haziran'a kadar D-100 karayolundan sağlanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulama 7 Haziran 2017'den 22 Haziran 2017'ye kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir."

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