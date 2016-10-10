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Yaşam

TEM İstanbul istikameti 14 gün kapalı

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor

10 Ekim 2016 15:29

TEM Otoyolu'ndaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti 24 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; otoyolun Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında karayolları ekipleri tarafından üstyapı onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışma nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti Abant Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatıldı. 

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirilirken, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş sağlanıyor. Yetkililer, 24 Ekim'e kadar yol kapatması yapılacak kesimlerde trafiğin kontrollü olarak verileceğini belirterek, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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