T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM bağlantı yolunda kaza, 2 yaralı 

Okmeydanı TEM bağlantı yolunda bir araç bariyerlere çarptı

30 Eylül 2017 10:21

Okmeydanı TEM bağlantı yolunda bir araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafında kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) - Kaza, Okmeydanı-TEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Taner Güngör yönetimindeki 34 DR 1969 Plakalı otomobil, Okmeydanı mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile Güngör, otomobil içerisinde sıkıştı. Yanında bulunan diğer kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. 
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 
Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Okmeydanı TEMKazadaERENDHAKaza OkmeydanıTEMOkmeydanıTaner GüngörDRPlakalıGüngörYanındaKazayıOlayOkmeydanı EğitimAraştırma HastanesiSürücününFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24