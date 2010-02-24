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Yaşam

TEM Ankara yönü ulaşıma kapandı!

TEM otoyolunun Gebze-İzmit arasındaki Hereke geçişinde yaklaşık 150 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - TEM otoyolunun Gebze-İzmit arasında Hereke geçişinde yaklaşık 150 metre arayla meydana gelen iki ayrı zincirleme kaza ulaşımı felce uğrattı. Kazaya karışan 10 araçtan 5'inin TIR, 1'inin kamyon, 1'inin de tanker olması nedeniyle araçlar hemen kaldırılamadığı için karayolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında TEM yolunun Hereke tünelleri yakınında Güney Şerit'te meydana geldi.

CNN Türk'ün haberine göre birinci kazada Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Tulum yönetimindeki TIR'a, yolun da kaygan olmasının etkisiyle arkadan gelen Özcan Kolay yönetimindeki otomobil çarptı. Bu araçlara da arkadan gelmekte olan Cabir Şengül yönetimindeki plakı TIR ile Hurşit Eren yönetimindeki TIR da çarptı.

Kaza nedeniyle araçlar yolun ortasında kalınca trafik durdu. TIR sürücülerinden Hurşit Eren ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Birkaç dakika sonra da kaza yerine 150 metre mesafede ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Bu kazada da 5 kişi hafif yaralandı.

Kazaya karışan araçlardan 5'inin TIR, 2'sinin kamyon ve tanker olmasından dolayı ağır tonajları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Karayolunda Gebze'ye doğru 10 kilometrelik kuyruk oluştu.

Trafik ekipleri, itfaiye ve ambulanslar olay yerine gitmek için ters yönü kullanmak zorunda kalırken, ekiplerin bir bölümü olay yerine bir kilometre yürüyerek ulaşabildi. Saat 12.00'den bu yana kapalı olan yolda çalışmalar sürerken, kazalarda biri ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

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