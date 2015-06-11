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TEM 15 gün ulaşıma kapatılıyor

TEM Otoyolu, Gebze Kavşağı’ndan Ankara yönü katılım kolu 13 Haziran Cumartesi gününden 28 Haziran 2015 Pazartesi tarihine kadar kapalı kalacak

11 Haziran 2015 23:53

Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce yapılacak çalışma nedeniyle TEM Otoyolu’nun Gebze gişeler Ankara yönüne katılımın sağlandığı bölümün 15 gün boyunca trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmit Otoyolu projesi bağlantı yolları yapım işi kapsamında TEM Otoyolu’na Gebze Kavşağı’ndan Ankarayönü katılım kolunun 13 Haziran Cumartesi gününden itibaren 28 Haziran 2015 Pazartesi tarihine kadar 15 gün trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklama şöyle:

“Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfezi geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu Projesi” kapsamında O-4 Otoyolu Gebze-Orhangazi kesimi Km:0+000-4+150 arasındaki yapım işi kapsamında üstyapı çalışmalarına, İstanbul-Ankara yönünün Km: 45+300 (Gebze Kavşağı girişi) ile Km: 48+000 K-1 Kavşağı Kol-1 kesişimi arasında uygun trafik işaretleme çalışmaları yapılarak, 20.03.2015 tarihinde başlanılmış ve devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında Gebze gişelerden TEM Otoyolu'na girildikten sonra TEM Otoyolu Gebze Köprülü Kavşağı'nda Ankara yönü TEM (O-4) katılım kolu 13.06.2015 Cumartesi günü saat 08.00'de trafiğe kapatılacaktır. Söz konusu çalışma kesinlikle ana yolda ve diğer kavşak kollarında bir kapatmaya sebebiyet vermeyecek olup, yalnızca 350 metrelik Gebze Kavşağı Ankara yönü katılım kolu kapatılacaktır. Ankara yönüne gidecek sürücüler için gişelere gelmeden D-100 üzerindeki Gebze Kavşağı'nda gerekli trafik işaretlemesi ve bilgilendirme yapılacaktır. Çalışma, 28.06.2015 Pazar günü saat 08.00’de tamamlanacaktır. Çalışmalar sırasında onaylı trafik projesine göre geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin alternatif yolları kullanmaları ve yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.”

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