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Televizyonun yeni ikilisi Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün olacak

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, yeni sezonda ekrana gelecek

17 Haziran 2016 13:21

Kıvanç Tatlıtuğ, iki yıl aradan sonra ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu yeni dizisinde Tuba Büyüküstün’le birlikte kamera karşısına geçecek.

Son olarak “Kurt Seyit ve Şura”da rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İki yıl aradan sonra yeni bir diziyle ekrana dönecek ünlü oyuncunun partneri belli oldu. Hürriyet'in haberine göre; Tatlıtuğ, dizide ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’le birlikte rol alacak.

Büyüküstün son olarak “Kara Para Aşk” dizisinde Engin Akyürek ile kamera karşısına geçmişti. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, yeni sezonda ekrana gelecek. Tatlıtuğ’un partnerinin belli olmasının ardından yapım şirketi senaryo ve cast çalışmalarına da hız verdi. 

 

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