Televizyonun fendi interneti yendi

Almanların yüzde 88’i için televizyon en önemli bilgi kaynağı olma konumunu sürdürüyor. İnternet ise radyonun da gerisinde yer alıyor.

Kamuoyu araştırma şirketi TNS Infratest tarafından yapılan bir ankete göre televizyon, Almanlar için hâlâ en önemli bilgi kaynağı. Araştırma sonuçlarına göre, Almanların yüzde 88’i tarafından televizyon günlük olaylar hakkında bilgi edinmek adına “en önemli” ya da “önemli” kaynak olarak görülüyor. Almanların yüzde 69’u günlük gazeteleri, yüzde 66’sı da radyoyu önemli bir bilgi kaynağı olarak değerlendiriyor.

Almanların yüzde 88’i için televizyon en önemli bilgi kaynağı olma konumunu sürdürüyor. İnternet ise radyonun da gerisinde yer alıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, internetin Alman halkı için önemi ise 2008 yılında yapılan aynı konudaki ankette elde edilen sonuçlara kıyasla 2012’de sadece yüzde 2 arttı. Almanların ancak yüzde 52’si interneti önemli bir bilgi kaynağı olarak görüyor.

Magazin ve kaza haberleri ilgi çekmiyor

Televizyon izleyicileri, haber kategorileri arasında ise en fazla siyaset (yüzde 80), hava durumu (yüzde 79) ve bölgesel konulara (yüzde 74) ilgi gösteriyor. Ekonomi (yüzde 56) ve spor (yüzde 52) kategorilerine katılımcıların yarısından fazlası ilgi gösterirken, trafik kazaları (yüzde 34) ve ünlüler(yüzde 28) hakkındaki haberler çok fazla ilgi görmüyor.

Müzik, sinema, bilgisayar ve internet konulu haber ve içeriklere ise 14-49 aş arasındaki kişiler, ileri yaştakilere göre daha fazla ilgi gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi TNS Infratest tarafından Alman birinci televizyon kanalı ARD adına yapılan ankette kasım-aralık ayları arasında 14 yaş ve üstü 3 bin Almanla görüşüldü.