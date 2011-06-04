Televizyonları camdan atabiliriz!



Çağnur Öztürk - T24





Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter’ı aktif kullananlardan…



Dün attığı, ‘‘Bomba bir haberim var ; ‘’12 Haziran gecesi bir ilki gerçeklestireceğiz. Türkiye'de internet siteleri televizyonlara rakip, ortak yayın yapacak’’ şeklindeki tweeti çok dikkat çekiciydi…



Dipnot.tv’nin organize edeceği, İnternet Medyası Derneği isbirliği ile TiviBu’nun altyapı desteği vereceği yayının moderatörlüğünü Cüney Özdemir kendisinin üstleneceğini yazıyor.



Özdemir, TiViBu'nun desteği ile TiViBu web ve mobil uygulamaları dahil, 40 haber sitesi ortak video yayını ile 18.00- 01.00 arası canlı yayına geçileceğini belirtiyor.



Bütün bunlar İnternet televizyonculuğunda yaşanacak gelişmelerin habercisi…



İnternet Medyası’na hak ettigi saygınlığı kazandırmak için yapılacak kapsamlı ve farklı bu canlı yayın deneyimini elbette kaçırmayacağım



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Neredeyse bütün hayatımız internete kanalize olmaya başladı.



İşte bir an internetin kesilmesi ile hepimiz ayaklanıyoruz, internete ne oldu, internet mi gitti, senin internetin var mı? sorularına başlıyoruz, sanki bir organımız gibi.



Gazete almaktansa internette gazete okumak daha kolay geliyor, sürekli güncellemeler mevcut, son dakika haberlerine anında ulaşabiliyoruz ayrıca tam anlamıyla internette video devrimi yaşanıyor, her şeye ulaşabiliyoruz!



(Umarım da ulaşmaya devam edeceğiz yasak kelimesinin yasak olmayacağı bir internet ortamında...)



Elbette televizyonculuk ve internet televizyonculuğu da müdahil.



Örneğin, Kanal D ilk defa bir televizyon programının ilk bölümünden bir kısmı televizyonda yayınlanmadan, internette sitesine koyarak tanıtımını yaptı ve çok fazla yankı uyandırdı.



Daha öncesinde Proje 13 adlı Türkiye’nin ilk internet dizisi yapılmıştı.



Gazetelerin video bölümlerine ilgi çok fazla…



Kısacası artık internet dizileri ve internet programlarında artış ve süreklilik olacağı ortada…



Acaba evlerde salonların merkezine yerleştirdiğimiz televizyonların yerlerini, evin dört bir köşesinde konuşlanacak pcler mi alacak artık… diye düşünmeden edemiyorum.







