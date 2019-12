‘Televizyonlarda Tayyip Erdoğan dizisi oynuyor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Televizyonlarda Recep Tayyip Erdoğan dizisi baş almış gidiyor. Televizyondaki dizilerin hepsi kapanıyor, sadece Erdoğan dizisi oynuyor. Ama 30 Mart'tan sonra televizyon programının nasıl yapıldığını Erdoğan'ın kendisi görecek" dedi.



Bahçeli, Bayburt'un Saat Kule Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 29 Mart'taki seçimlerde, yaşanmakta olan sosyal, ekonomik ve siyasi krizin derinleştiği bir ortamda, milletin yol haritasının belirleneceğini söyledi.



Bu nedenle seçimlerin önem arz ettiğini ve seçimleri bütün siyasi partilerin önemsemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Yani şartlar, ne olursa olsun mutlaka herkesin sandığa gitmesini sağlamalıyız. Birinci görevimiz sandığa gitmek olmalıdır" diye konuştu.



Bahçeli, seçmenlerin, yakın tarihte Türkiye'de vaat edilenlerin ne ölçüde yerine getirildiğini hatırlamasını isteyerek, yönlendirme ve dayatmalarla Türk insanının iradesine kement atılmasına fırsat verilmemesi gerektiğini dile getirdi.



Milletin demokrasi içinde kalmaya ve yaşamaya karar verdiğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her türlü sorunuz demokrasi içinde çözülmelidir. Ama demokraside çözüm arıyorsan o zaman hür irademize saygı duyulmasını istememiz lazım. O bakımdan, oy kullanırken, 'önce ülke senin, karar senin' diye düşünmeliyiz. Sonra 'Bayburt senin, karar senin' diye düşünmeliyiz ve oylarımızı bu kararlılıkta kullanmayı tercih etmeliyiz. Bunu böyle yaparken aynı zamanda ülkemiz için yüreğimizi ortaya koymalıyız."



‘SYDV Fonu'nu kullanırken adil ve dürüst olmak lazım’



Bahçeli, Türkiye'nin demokratik, laik, milli ve sosyal hukuk devleti olduğunun ifade edildiğini anlatarak, şunları söyledi:



"Hep laikliği tartışıyoruz. 'Laik olan ve olmayan' diye ülkeyi geriyoruz. Ancak aynı cümle içindeki sosyal devlet anlayışını unutuyoruz. Sosyal devlet, Türkiye'de yoksulun, kimsesizin devlet tarafından himaye altına alınıp, insanca yaşamasına fırsat tanıyan bir anlayıştır. Bunu Anayasımıza yerleştirmişler sonra da Başbakanlık'ta Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bir fon oluşturmuşlar. Bunu kim yapmışsa hepsinden Allah razı olsun. Bu çok hayırlı, hatta çok geliştirilmesi gereken bir fon olarak her zaman olmalıdır. Ancak bu fonu kullanırken adil ve dürüst olmak lazım. Yasal çerçevede ilkeli olmak lazım."



Bahçeli, son dönemlerde bu uygulamanın istismar edildiğini ifade ederek, "Yapılan yardımları sanki devlet değil de, iktidar partisinin yöneticileri, ilçe başkanları, ya da Başbakan dağıtıyor gibi algılanmaktadır. Bu çok yanlıştır. Bunun kaynağı milletimizdir. Sizin için kullanılması gereken paralardır. Kimse size sadaka dağıtmıyor. Bunları alırken ezilmeyin ama bunları istismar eden AKP'ye de bir Osmanlı tokadı atın" diye konuştu.



Fondan yardım dağıtılma şekli konusunda hükümeti eleştiren Bahçeli, "Sanki ulufe dağıtıyorlar. Sanki babalarının kesesinden veriyorlar. Bir gün karşılaşıp ihtiyacım var, bana bir lira verin deyin, bakın ne cevap alıyorsunuz" ifadesini kullandı.



Bahçeli, yapılan yardımların da AKP yandaşlarına dağıtıldığını savunarak, "Sevgili Bayburtlular, bu gidişat iyi değil. Bu ülkede bölünme noktasında tırmanma yapılıyor. İnsanlar arasında ayırım yapılıyor. Mezhepler arasında farklılıklar yaratılmaya çalışılıyor. Devlet kurumları arasında ayrışma ve çatışma yaratılıyor" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin tüm imkânlarını, ATA ve ANA uçağını ve helikopter kullanarak miting yaptığını söyleyen Bahçeli, Erdoğan'ın siyaset kurumunu yıprattığını öne sürdü.



Üslup eleştirisi



Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın konuşma üslubunu da eleştirerek, "Ya 'lanlı' konuşuyor, ya 'be'li konuşuyor. Lafın nereden geldiğini bilmiyor. Argo konuşuyor. Dünyanın yalanını, iftirasını yapıyor. Türkiye'de ne varsa, ne yoksa 2002 yılında AKP'nin iktidarıyla yapılmış gibi gösteriyor" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan'ın Atatürk, İnönü, Celal Bayar, Menderes, Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemini reddettiğini öne süren Bahçeli, "Miladı koymuş, 2002 yılında. AKP iktidar olmuş. Ne varsa, onun zamanında olmuş. Ona da bir çizgi çekiyor. Kendisinin başbakan olduğu günden itibaren her şeyi saymaya başlıyor" dedi.



Bahçeli, Erdoğan'ın Siirt'ten milletvekili seçilmesi sonrası başbakan olduğuna işaret ederek, "Şimdi ben soruyorum, İstanbul'dan milletvekili olamazken Siirt'ten milletvekili seçilmene hangi iç ve dış odaklar yardımcı oldu. Hangi karanlık odalarda neyin pazarlığı yapıldı. Gel bu millete anlat diyorum" şeklinde konuştu.



MHP'nin mütevazı ve dürüst bir parti olduğunu belirten Bahçeli, "MHP, haksızlığa ve alçaklığa hiçbir zaman müsaade etmez" dedi.



‘Televizyonlarda sürekli Erdoğan’



Devlet Bahçeli, çeşitli televizyonları da eleştirerek, şunları söyledi:



"Sabah açıyorsun Recep Tayyip Erdoğan, öğle açıyorsun Recep Tayyip Erdoğan, akşam açıyorsun Recep Tayyip Erdoğan, gece açıyorsun Recep Tayyip Erdoğan. 24'den sonra da tekrarı veriliyor. Televizyonlarda Recep Tayyip Erdoğan dizisi baş almış gidiyor.

Televizyonlardaki dizilerin hepsi kapanıyor. Sadece Erdoğan dizisi oynuyor. Ama 30 Mart'tan sonra televizyon programının nasıl yapıldığını Erdoğan'ın kendisi görecek. Maşallah şiir okuyor, şarkı söylüyor, son günlerde de Nasrettin Hoca fıkraları ile milleti aldatıyor. Şimdi diyoruz ki, şarkı, şiir okumasını, fıkra anlatmasını biliyorsan, Erdoğan sen bu ülkede aç kalmaz, bu kadar yandaş televizyonda mutlaka birkaç tanesinde program yapabilirsin.



O nedenle Sayın Başbakan üslubuna dikkat et. Sağa sola saldırmaktan vazgeç. Sabırlı ol. Kendine çeki düzen ver ve bu seçimlerde de bir ders almanın senin için hayırlı olacağını düşün. Ona göre hareket et diyoruz. Peki dersi verdik. Ne olacak. Gelecekle ilgili bir partiye de yol vermek lazım. Onun için aziz Bayburtlular, AKP'ye ders ver. MHP'ye yol ver diyoruz."



(AA)