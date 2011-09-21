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Dünya

Televizyonlarda en çok kraliyet düğünü konuşuldu LOS ANGELES (A.A)

21 Eylül 2011 17:54

-Televizyonlarda en çok kraliyet düğünü konuşuldu LOS ANGELES (A.A) - 21.09.2011 - ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bu yıl televizyon yayınlarında en sık kullanılan ifade ''kraliyet düğünü'' oldu.  Teksas merkezli Global Language Monitor tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere Prensi William ve Kate Middleton'in nisan ayındaki düğünü 2011 yılında televizyon programlarında en çok yer bulan konu oldu.  Çiftin düğünü milyonlarca insanı ekran başına çekerken, Middleton'ın moda konusundaki seçimleri de yayınlarda geniş yer buldu. Araştırma, kraliyet düğününden sonra en fazla sayıda haberin ise ABD'de yayımlanan ''Two and A Half Men'' dizisinin eski oyuncusu Charlie Sheen'le ilgili olduğunu ortaya koydu.  Sheen'in yaptığı şaşırtıcı açıklamalara televizyon programlarında sıklıkla yer verilirken, oyuncunun düşüşe geçen kariyeri hakkında yaptığı yorumlarda kullandığı ''Kazanıyorum'' ifadesi, en sık kullanılan sözcüklerden oldu. Kraliyet düğünü ve Sheen'in açıklamalarının yanı sıra, 25 yıldır sürdürdüğü televizyon programını bitirme kararı alan ''Oprah Winfrey''nin adı, mart ayında deprem ve tsunami felaketinin vurduğu Japonya'daki ''Fukuşima nükleer santrali'' ve 11 Eylül saldırılarından bahsederken kullanılan ''9/11'' ifadesi bu yıl televizyonlarda en sık duyulan kelimeler olarak sıralanıyor.    Geçen yıl televizyonda en sık kullanılan ifade, petrol şirketi BP'nin Meksika Körfezi'ndeki sondaj tesislerinde meydana gelen kaza sonrasında denize yayılan ham petrolün yarattığı kirliliği canlı olarak gösteren web kameralarını ifade eden ''spillcam'' olmuştu.

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