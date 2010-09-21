-TELEVİZYONLARA YAPTIRIMI YSK BELİRLEYECEK ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, YSK'nın belirlediği saatten önce sonuçları yayınlayan ve aralarında ulusal kanalların da olduğu 40 kanalla ilgili son kararı YSK verecek'' diye konuştu. RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), RTÜK ve televizyon kanalları açısından referandum sürecini değerlendirdi. Referandum dönemi boyunca hazırlanan raporların yüzde 41.6'sının oylama sonuçlarını erken yayınlayan kanallarla ilgili olduğunu ifade eden Dursun, Üst Kurulun referandum döneminde, YSK tarafından belirlenen toplam 55 televizyon kanalını sürekli izlediğini söyledi. 2002 yılında yapılan yasa değişikliğinden beri RTÜK'ün izlemediği TRT'nin de, 55 kanallık listede olmamasına rağmen, YSK kararıyla referandum döneminde yeniden izlemeye alındığını belirten Dursun, referandum sürecinde radyo ve televizyon kuruluşlarının genel olarak YSK'nın belirlediği yayın ilkelerine uygun yayın yaptıklarını bildirdi. Referandum döneminin sorunsuz geçmesi için sürecin başında yayın kuruluşlarıyla toplantılar ve görüşmeler yaptıklarını ifade eden Dursun, şunları kaydetti: ''Görüşmelerimizde tüm yayın kuruluşlarının YSK'nın belirlediği yayın ilkelerine uygun yayın yapmakla yükümlü olduklarını hatırlattık. Kendilerine YSK'nın belirlediği yayın ilkeleri hakkında bilgi verdik ve bu ilkelere uyma konusunda hassasiyet göstermelerini kendilerinden istedik. Referandum döneminde, YSK'nın belirlediği 55 televizyon kanalı sürekli izlendi.'' -''KURULUŞLAR SORUMLU YAYINCILIK ANLAYIŞI SERGİLEDİ''- Gerçekten de yayın kuruluşları referandum sürecinde sorumlu bir yayıncılık anlayışı sergilediler. Hem bu nedenle hem de referandum ve genel seçimin farklı tabiatı nedeniyle bu dönem yoğun yayın ihlali yaşanmadı. Bu bakımdan yayın kuruluşlarına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.'' Referandum sürecinde kanalların YSK'nın belirlediği yayın ilkelerine uygun yayın yapıp yapmadıklarını RTÜK'ün denetlediğini anlatan Dursun, bu çerçevede, dönem boyunca toplam 96 izleme raporu hazırlandığını açıkladı. Yayın ihlali görülsün veya görülmesin, hazırlanan tüm raporların nihai karar için bekletilmeksizin YSK'ya gönderildiğini vurgulayan Dursun, ''Tüm referandum dönemi boyunca hazırlanan raporların yüzde 41.6'sı, oylama sonuçlarını erken yayınlayan kanallarla ilgili. Bu durumun kanallar arasındaki rekabetten kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii, YSK'nın belirlediği saatten önce sonuçları yayınlayan ve aralarında ulusal kanalların da olduğu 40 kanalla ilgili son kararı YSK verecek'' diye konuştu. -''26 CEZA KARARI ALINDI''- Prof. Dr. Dursun, RTÜK'ün YSK'ya gönderdiği 96 rapordan 35'inin YSK tarafından değerlendirildiğini ve 15'i uyarı, 11'i değişik sürelerle program durdurma olmak üzere toplam 26 ceza kararı alındığını bildirdi. Bu kapsamda, YSK'nın, Ulusal 1, Halk TV, Cine 5, Ülke TV, STV, Samanyolu Haber, Kanal Çay, Meltem TV, 6 News, Mesaj TV, TV 58, Beyaz TV, Cem TV, Hilal TV ve NTV için uyarı cezası verdiğini anımsatan Dursun, program durdurma cezalarıyla ilgili şunları söyledi: ''Uyarı cezasına rağmen belirlenen yayın ilkelerini tekrardan ihlal eden kanallara YSK tarafından program durdurma cezaları verilmesi karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, Ulusal 1'e birer kez olmak üzere iki program durdurma, Halk TV'ye bir ve üç kez olmak üzere iki program durdurma, Cine 5'e üç kez bir program durdurma, Ülke TV'ye bir program durdurma, Meltem TV'ye 1, 3 ve 5 kez olmak üzere üç program durdurma, 6 News'a ise 1 ve 3 kez olmak üzere iki program durdurma cezası verilmiştir.'' RTÜK tarafından YSK'ya gönderilen 61 izleme raporunun ise henüz değerlendirme aşamasında bulunduğunu belirten Dursun, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri gereğince, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esasların YSK tarafından düzenlendiğini hatırlattı.