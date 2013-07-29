Televizyonlar inceledursun; hologram teknolojisi evlere geliyor

Amerikalı 3D Media adlı şirket, 'holovizyon teknolojisi' adını verdiği teknikle 3 boyutlu hologram görüntüler oluşturmaya çalışıyor. Proje, internette son yıllarda pek çok küçük ve orta girişimciye fırsat tanıyan Kickstarter sitesinden 950 bin dolar bağış toplanmasına bağlı.

Holovizyon teknolojisi, havada 3D hareketli görüntüler oluşturabilen bir cihaz olarak biliniyor. Hologram oluşturan kutular gibi bir perdeye ihtiyaç olmadan, gözlük takmak gerekmeden gerçek ve canlı görüntüler 3D olarak oluşturuluyor.

Mashable sitesine konuşan 3D Media CEO’su Curt Thornton, Kickstarter desteğini alarak en kısa zamanda prototip üretmeyi ve test sürecine başlamak istediklerini açıkladı.

Thornton, Holovizyon teknolojisinin hologramlardan farklı olacağını çünkü görüntüyü ortaya çıkaran ışık kaynağını yeniden icat etmeye çalıştıklarını belirtti.

Thornton, ‘patentli üretecekleri ışık kaynağının, insan boyutunda görüntü sunabilecek güçte olacağını’ söyledi. Teknolojinin detayları verilmese de, ışık kaynağına konacak dijital veriyle, doğal boyutta görüntüler havada oluşturulabilecek.

Thornton, projelerinin ‘Hollywood bilim kurgularının gerçek hayata taşınması adına başlangıç olacağını’ belirtti.

Gerçekten 3 boyutlu oyunlar oynayabileceğiz!

Mağazalar ve reklam panolarında kullanılabilecek olmasının yanı sıra, holovizyon teknolojisi oyunseverlerin aklını başından alabilir. Bu durumun farkında olan Thornton, “Çok büyük bir oyunsever kitlesi var... Xbox, PlayStation, Wii veya PC oynamaları fark etmeden, görsel çevrenin doğal çevreye taşınmasından hoşlanacaklar” dedi.

Prototipi üretip testleri yaptıktan sonra ilk ürünlerini San Francisco’da tanıtacaklarını belirten Thornton, holovizyon teknolojisinin ‘herkese ulaşacağını’ ifade etti. Thornton, “Sadece bilim kurgu veya bilgisayar delileri değil, herkes günlük hayatında yeni nesil tecrübeyi tadacak” dedi.

19 günü kalan bağış kampayasında destek vermek isteyen katılımcılar, 7500 dolar karşılığında 17 inçlik ‘HoloVision’ cihazını alabiliyor.