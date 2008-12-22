Okan Bayülgen, yıllar önce TV'de Sevda Demirel'in Hande Ataizi'yi tokatlamasını ekrana getirdi ve aynı şeyin kendi başına gelmesi durumunda ne yapacağını anlattı.



Kanal D'de yayınlanan Disko Kralı programında kanalın kuruluşunun 15. yılını kutlayan Okan Bayülgen, 15 yıl içinde Kanal D'de yayınlanan programlardan çeşitli örnekler verdi.



Bu görüntülerden birisi de Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ni tokatladığı görüntü idi. Bayülgen, "Televizyonda tokat yerseniz bitersiniz. Bu bütün dünyada aynıdır. Televizyonda kesinlikle dayak ya da tokat yemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.



Bayülgen, dayağı atana bir şey olacak gibi düşünülebileceğini ancak televizyonda dayak yiyen kişinin karizmasını çizdirdiği için yok olacağını ifade etti.



Okan Bayülgen kendi programında benzer bir şeyin başına gelmesi durumunda ise nasıl tavır alacağını şöyle anlattı:



"Bizde yıllardır program gerisinde bazı alarm durumları vardır. Benim televizyonda hiçbir şekilde tecavüze uğramamam için. O alarmlardan birisi şudur; hiçbir şekilde yayından çıkılmayacak. Eğer birisi bana bir şey yaparsa rejisör şuna programlıdır; ben de aynısını ya da daha fazlasını ona yapıncaya kadar bekleyecek ve sonra yayından çıkacak."

