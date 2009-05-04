‘Televizyona Mektuplar’dan gülümseten istekler

RTÜK'ün çocukların televizyon algısını ölçmek için düzenlediği “Televizyona Mektup” yarışmasına gönderilen mektuplar yayınlandı. Mektuplar bir yandan gülümsetiyor bir yandan da yetişkinlere ayna tutuyor.



RTÜK'ün her gün ortalama 4- 5 saatini televizyon karşısında geçiren çocukların televizyon algısını ölçmek, isteklerini ve eleştirilerini belirlemek amacıyla yaptığı 'Televizyona Mektup' yarışmasına gönderilen mektuplar yayınlandı. Yüzlerce mektup arasında çizgi filmlerin arasına reklam konulmaması, babaların çocuklarıyla ilgilenmesi için futbol programlarının azaltılması gibi ilginç, gülümseten öneriler var. RTÜK'ün kitap haline getirdiği mektuplardan örnekler şöyle:



‘Çizgi film reklamla bölünmese’



* Tokat Mahmudiye İ.O 2/A Gamze Demir: Seni izlememe engel olanlar var. Babalar, anneler, dedeler, öğretmenler... Tek söyledikleri dersini yap. Sevgili arkadaşım televizyon, derslerimi oyunla öğrenebileceğim programlar versen. Çizgi film reklamla bölünmese olmaz mı? Bazen de anne babamı senden kıskanıyorum. Sana bakmaktan beni unutuyorlar.



‘Sen de beni seviyorsan

yayınlarında masal anlat’



* Mersin Bahçelievler İ.O 3/A İrem Küçükbahar: Bez bebeğimi, köydeki ninemin oğlaklarını bir de seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsan, yayınlarında çocuklarına masal, hoş çizgi filmler, oyunlar, şarkılar ve eğitime bolca yer ver. Ama şiddete değil. Sen, bilge dedemsin.



‘Bağımlılık yapan kötü bir

alışkanlık mısın? Lütfen cevap ver’



* Gaziantep Servi Erdemoğlu İ.O 3/A Şeyda Dağlıoğlu: Dedemi ne zaman görsem elinde kumanda senin karşında. Okuldan geldiğimde bana çok kızan annem de senin karşında. Yararlı mısın, zararlı mı? Yoksa bağımlılık yapan kötü bir alışkanlık mı? Lütfen cevabını bildir.



‘Futbol maçlarına fazla zaman ayırmayın’



* Kars Kakü Özel İ.O. 1/A Dilay Sena Demiral: Lütfen futbol maçlarına fazla zaman ayırmayın. Babam çok maç seyrettiği için benimle fazla oyun oynayamıyor.



‘Zararlıysan neden evimizin

en güzel köşesindesin?’



* Denizli Mehmet Özen İ.O. 3/A Büşra Çetişli: Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bana zarar verdiğini söylüyorlar. O zaman neden evimizin en güzel köşesindesin çok merak ediyorum.



‘En yakın arkadaşımsın’



* Ankara Tevfik İleri İ.O. 3/D Bora Mutaf: Evde hep seninleyim. En yakın arkadaşımsın. Bahçem de sensin, topum da, bisikletim de.



‘Ne güzel şeysin…’



* Zonguldak Karaelmas İ.O. 3/B Mert Yavuzer: Aman sen ne güzel şeysin. Elimden gelse bütün vaktimi seninle geçirmek isterim. Ama şu annem ve derslerim buna engel oluyor.



‘Yaydığın radyasyon nedeniyle

beynime zarar veriyorsun’



* İzmir Pektim İ.O. 5/B Seray Doğan: Yaydığın radyasyon nedeniyle beynime zarar veriyorsun. Bunu bildiğim halde seni izlemekten kendimi alamıyorum.

