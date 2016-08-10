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Medya

Televizyon ve radyo takibinde yapay zeka dönemi

Interpress yapay zeka sistemini duyurdu

10 Ağustos 2016 21:21

76 yıldır Türkiye’de medya takip ve analizi hizmeti sunan Interpress, farklı kanalları aynı anda takip ederek konuşmaları anlık olarak metinlere dönüştüren bir yapay zeka sistemi oluşturdu.

Mediacat’in haberine göre, yüksek performanslı konuşma tanıma (speech to text) özelliğiyle televizyon ve radyo yayınlarını yazını metne dönüştüren sistem, kullanıcılara ilgilerini çekebilecek bölümleri anahtar kelimeler aracılığıyla internet üzerinden ulaştırıyor. Interpress ve Türk bir mühendis grubunun birlikte geliştirdikleri sistem CPU-GPU heterojen hesaplama, derin yapay sinir ağları (deep neural networks) ve göreceli uyarım (relative stimulation) gibi teknolojilerle çalışıyor.

 

Sistem yakında yayıncı kuruluşlara tanıtılacak

 

Yeni sistemiyle yüzde 95’in üzerinde bir doğruluk payı yakaladıklarını belirten Interpress’in yapay zekası saniyede yaklaşık 80 trilyon matematiksel işlem (teraflops) yapma yetisine sahip ve toplam 37 bin işlemci çekirdeği üzerinden çalışıyor. Yapay zeka ayrıca Türkçenin yanı sıra İngilizceyi de destekliyor.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Interpress Genel Müdürü Ömer Özkan yapay zekayla ilgili şunları söyledi:

"Şirket olarak Ar-Ge’ye önemli miktarda kaynak ayırmaktayız. Yoğun çalışmalarımızın sonuçlarından biri olan yeni yapay zeka sistemiyle birlikte, televizyon ve radyoda haber üretim oranlarımız ile görüntü ve ses kalitemizi de ciddi şekilde artırmış bulunuyoruz. Görüntülerin tüm cihazlarda sorunsuz izlenebilmesini sağladık. Bu sistemin medya sektörüne de ciddi katma değer üreteceğini düşünüyoruz.

"Televizyon ve radyo yayıncı kuruluşların ellerindeki arşivleri bu sistemle yazıya dönüştürerek anahtar kelime araması yapılabilir hale getireceğiz. Bu teknolojiyle medya kuruluşları Video Arama (Video Search), Video SEO (Search Engine Optimization), Altyazı Oluşturma (Captioning) imkanına sahip olacaklar. Söz konusu sistemi tüm televizyon ve radyo yayıncı kuruluşlarına da yakın bir zamanda tanıtmaya başlayacağız."

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