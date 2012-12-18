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Bilim / Teknoloji

Televizyon reytingleri artık Twitter'dan ölçülecek

'Nielsen Twitter TV Reyting' adlı uygulama, endüstriye tamamen Twitter verilerine dayanan standart bir ölçümleme sunacak

18 Aralık 2012 19:10

Analiz ve araştırma şirketi  Nielsen, Twitter ile birlikte “Nielsen Twitter TV Reyting” adlı uygulamasını duyurdu. Bu uygulama tamamen Twitter verilerine dayanan standart bir ölçümleme olacak.

Yusuf Tansu Büyüktalaş'ın teknokulis.com'da yer alan haberine göre, TV programları başlama saati ve dizi periyotlarında gerçek zamanlı izleyişi ve analizi elde edeceklerini söyleyen Nielsen, ayrıca takipçilerin ve izleyicilerin ne düşündüklerine de erişebilecek.

Nielsen, uzun bir süredir TV sektörü için altın değerinde reyting bilgileri sunuyordu. Firma, gelişen teknoloji ve sosyal ağ ortamına ayak uydurarak yeni bir yönteme imza attı.

Nielsen, Twitter ile birlikte “Nielsen Twitter TV Reyting” yaratacağını duyurdu; bu endüstriye tamamen Twitter verilerine dayanan standart bir ölçümleme sunacak.

Bu yeni ölçümlemeyle TV’yi Twitter ile izleme deneyiminin tamamen değiştireleceği bildirildi.

Bugün bu sosyal TV analitiklerini ve ölçümlemelerini SocialGuide yapıyor.

Yakında zamanda Nielsen ve NM Incite tarafından satın alınan SocialGuide, tüm Amerika için Twitter TV aktivitelerini ölçümlüyor; İngilizce ve İspanyolca yayın yapan 234 TV kanalı ve 36 binden fazla programı izliyor.

Nielsen'ın bu uygulaması yeni yılın ilk aylarında aktifleştirelecek.

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