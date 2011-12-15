Televizyon reytingine ‘hediye’ karıştı

T24 - Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı, televizyon programlarının izlenme oranlarıyla ilgili ölçümlerde “para ve hediye”nin devreye girdiği iddiaları üzerine 6 prodiksiyon şirketine operasyon düzenledi. Reyting ölçüm şirketleri AGB ve TNS’yi de kapsayan operasyonlarda İstanbul’da 2, Ankara’da da 4 kişi gözaltına alındı.





Reyting ölçümlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda reyting ölçüm şirketleri AGB ve TNS ile önemli dizilere imza atan Ay Yapım, MED Yapım, TİM’s ile TMC’nin de aralarında bulunduğu 6 prodüksiyon şirketine baskın düzenlendi. Prodüksiyon şirketlerinin gizli kalması gereken deneklerin bilgilerine ulaşarak, hazırladıkları yapımları izlemeleri için para ya da hediye verdikleri ileri sürülüyor.



Reyting ölçüm şirketleri AGB ve TNS ile prodüksiyon şirketlerine yönelik soruşturma Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce 6 ay önce başlatıldı. İddiaya göre bazı yapım şirketleri, reyting ölçümlerini yapan AGB’nin gizli olması gereken denek listelerine ulaştı.



Hürriyet'in haberine göre; listelerde bulunan binlerce deneğe tek tek ulaşan yapım şirketleri, kendi programlarını izlemeleri için para ya da hediye teklifinde bulundu.

26 adrese gittiler



Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturmayı genişleten polis, söz konusu deneklerle görüşme yaparak, kendilerine para ve hediye teklifinde bulunduğu ileri sürülen prodüksiyon şirketlerinin isimlerini belirledi.



Yapılan çalışmalarda, prodüksiyon şirketlerinin izlenme oranları doğrultusunda, TV’lerin reklam payındaki gelirlerini artırmayı sağladıkları, böylece programları fahiş fiyatlara sattıkları belirlendi. Polis TRT ve bazı özel prodüksiyon şirket yetkilileriyle görüşerek usulsüzlük iddialarını araştırdı. Ardından İstanbul ve Ankara’da 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonun merkezi olan AGB reyting ölçüm şirketinin Koşuyolu’ndaki binası ile Fatih Aksoy’a ait MED Yapım, Kerem Çatay’a ait Ay Yapım, Timur Savcı’ya ait TİM’s, Erol Avcı’ya ait TMC, Can Tanrıyar’a ait Uçankuş ve Selçuk Çobanoğlu’na ait Başak yapım şirketlerinin binalarında aramalar yapıldı. Ayrıca AGB’deki tüm bilgisayarların harddisk kayıtlarını kopyalayan polis, reyting ölçümlerinde kullanılan binlerce kişilik denek listesine el koydu.

6 kişi gözaltına alındı



Başak Yapım’ın sahibi Selçuk Çobanoğlu, ile AGB’nin denek listesini sızdırdığı iddia edilen şirketin eski çalışanı Orçun Köktuna gözaltına alındı. Şirket sahipleriyle ilgili henüz gözaltı kararı alınmadığı ve incelemeler ardından bu kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.



Yetkililer, AGB’ye ölçüm yaptıran bazı şirketlerin ölçümlerde ilk 100’e giremeyen programları izleniyormuş gibi göstermek için deneklere ulaşıp üst sıralara tırmanmasını sağladıklarının tespit edildiğini söyledi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’da Mehmet A. ile Selçuk A, Uğur A. ve Doç. Dr. Uğur Ç’yi gözaltına aldı.

TRT, usulsüzlük yapıldığını açıklayıp ayrılmıştı



TRT, reyting ölçümlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını 2010 Ocak ayında gündeme getirmiş ve sistemden ayrıldıklarını sert bir açıklama yayınlayarak duyurmuştu.



TRT’den yapılan açıklamada “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, gerek TİAK bünyesinde ve gerekse de kamuoyu nezdinde televizyon ölçüm sisteminin aksayan yönlerini belirtip, uyarılarda bulunmuş ve gereken tedbirlerin alınmasını istemiştir. Ölçüm sistemindeki yanlışlıklar TRT’nin bir iddiası olmaktan çıkıp yargı tarafından da incelenmeye başlanmıştır” denilmişti.



Şirketlerin yaptığı bazı programlar:

AY YAPIM



Kuzey Güney, Fatmagül’ün Suçu Ne, Al Yazmalım, Ezel, Yaprak Dökümü, Aşk-ı Memnu, Dudaktan Kalbe, Menekşe ile Halil, Aşk Yeniden, Samanyolu, Kadın İsterse, Dolunay, Tombala, Zeynep, 24 Saat, Sen Hakediyorsun, Süpermarket.

TİM’S



Muhteşem Yüzyıl, Kolej Günlüğü, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Küçük Sırlar, Bir Bulut Olsam, Melekler Korusun, Kavak Yelleri, Derdest, Senden Başka, Sağır Oda, Es-Es, Manyak Dükkan

MED YAPIM



Adını Feriha Koydum, Karadağlar, Umutsuz Ev Kadınları, Canım Babam, Uzaydan Adam Çıkmaz, Evli ve Çocuklu, Cuma`ya Kalsa, Dadı, Tatlı Hayat, Oyun İçinde Oyun, Sayın Bakanım, Belalı Baldız, Çocuğum Var Derdim Var, Aslı İle Kerem, Ece, El Bebek Gül Bebek, Yine de Aşığım, Gölgeler Uzarken, Bir Umut, Beşi Bir Yerde, Hayat Güzeldir, Doktorlar, Aşk Oyunu, Sahra, Fırtınalı Aşk, Ağa Kızı, Dedektif Biraderler, Nefes Nefese, Hürrem Sultan, Kanlı Düğün, Milkart Show, Tatlı ve Huysuz Show, Çal Kalbimi, Şahane Pazar, Hülya Avşar Show, Serdar Ortaç`la Hep Beraber, Sadece Gülben, Nükhet Duru&Cenk Eren, Show Zamanı, Tek Tek İbo Show, Pakize’yle, Hayat, Muhteşem İkili, Deniz Show, Muhabbet Pınarı, Huysuz Show, Bülent Ersoy Show.