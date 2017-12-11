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Televizyon programı ekibi kaza yaptı: 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, ulusal bir kanalda yayınlanan programın ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkıp yan yattı

11 Aralık 2017 16:41

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, ulusal bir kanalda yayınlanan programın ekibinin içerisinde bulunduğu minibüs kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu\'ya 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Ulusal bir kanalda yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı ekibinin içerisinde bulunduğu, Turan Keskinci yönetimindeki 34 LAH 194 plakalı minibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yan yattı. Kazadan minibüs sürücüsü Turan Keskinci hafif yaralanırken, minibüste bulunan diğer 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yaralı Keskinci, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

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