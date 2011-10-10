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Yaşam

Televizyon izlemede 8. olduk

Küresel Medya Alışkanlıkları raporu yayınlandı: Türkiye en çok televizyon izleyen 8’inci dünya ülkesi oldu.

10 Ekim 2011 03:00



 T24-  Ülkelerin medya araçlarıyla ilişkisini ele alan Küresel Medya Alışkanlıkları raporu yayınlandı.  Televizyon izleme ve gazete okuma oranının yazıldığı raporda, Türkiye en çok televizyon izleyen 8’inci dünya ülkesi oldu.


Vatan'ın haberine göre, 4 saat 17 dakika ekran başında oturan Türkiye böylelikle Polonya, Lübnan ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı. En çok televizyon izleyen ülkeler arasında ise Sırbistan, Makedonya, ABD ve Yunanistan yer alıyor.


Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gazete okuyanların patlama yaşadığı belirtilirken Türkiye’de yıllık 471 milyon gazete okuduğu belirlendi. Türiye bu oranla Kanada, İspanya ve Avusturya gibi ülkelerin önüne geçti. Dünyada en çok gazete okuyan ulusların Hindistan, Çin ve Japonya olduğu açıklandı.


En çok gazete okuyanlar
1 Hindistan 10 milyar 990 milyon
2 Çin 10 milyar 900 milyon
3 Japonya 5 milyar 353 milyon
4 ABD 4 milyar 627 milyon
5 Almanya 1 milyar 974 milyon
15 Türkiye 471 milyon


En çok TV izleyenler

1 Sırbistan 5 saat 39 dakika
2 Makedonya 5 saat 19 dakika
3 ABD 5 saat 4 dakika
4 Yunanistan 5 saat 3 dakika
5 Hırvatistan 4 saat 49 dakika
8 Türkiye 4 saat 17 dakika

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