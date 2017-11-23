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Televizyon hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da girdikleri iş yerinden televizyon çalan Yusuf S

23 Kasım 2017 13:00

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da girdikleri iş yerinden televizyon çalan Yusuf S. (18) ile Tolga A. (26), güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi\'nde Fulya Ü.\'ye ait perde satılan iş yerinde meydana geldi. Yusuf S. ile Tolga A., havalandırma penceresini sökerek iş yerine girdi. Buradaki televizyonu alan hırsızlar daha sonra arka bahçedeki kapıdan kaçtı. Çaldıkları televizyonu koltuğunun altına alan hırsızlardan biri bu şekilde sokaklarda yürüdü. Sabah işe geldiğinde soyulduğunu fark eden işyeri sahibi Fulya Ü., polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, civardaki güvenlik kameralara görüntülerini inceleyip hırsızların kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Yusuf S., sorgusunda suçunu kabul etti.
Polis, Tolga A.\'yı yakalamaya çalışıyor.

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