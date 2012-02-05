Televizyon dünyasından Twitter’da bir trend





Çağnur Öztürk - T24

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Burcu Esmersoy, Çocuklar Duymasın’da rol almaya başlayacak. Yeni sürüm Dedektif Memoli’de oynayacağını ilk duyduğumda beklentim fazla değildi ama performansı beklentimin üstünde çıkmıştı. Sonuç olarak tekrardan çekilmemesi gereken Memoli kaldırıldı. Esmersoy da Tayfun Güneyer ile gürültülü ayrıldı. Sonra Esmersoy’un Umutsuz Ev Kadınları’nın deneme çekimlerine katıldığını ama kendisine teşekkür edildiğini öğrendik.



Ülkemizde sit-com denince akla gelen ilk isim Birol Güven’dir. Çocuklar Duymasın’ı üstelik bu kadar yıllık bir zaman atlamasıyla tekrar zirvye çıkarması büyük başarı.



Şimdi ise Burcu Esmersoy’un yeteneğinin tam olarak çıkmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum.



Televizyon dünyasından Twitter’da yeni bir trend ise televizyon karakterleri adına resmi olarak hesaplar açılıyor olması. Örneğin geçen hafta Show TV’de başlayan Açılay ile Mahalle Baskısı’nın Açılay Abisi’nin de resmi twitter hesabı var.



Dün ise Birol Güven, Burcu Esmersoy’un canlandıracağı karakter Aylin Youlin’in twitter hesabını duyurdu. Hayranların, fanların ünlüler ya da dizi karakterleri adına hesap açmalarına alışığız (ki ben bunun patolojik bir durum olduğunu düşünüyorum) ancak twitterda yeni trend yapım şirketlerinin kendi karakterlerini kendilerinin tanıtması. Bu da izleyicinin karakteri kolay içselleştirmesine neden olur, gerçek ile kurmaca ayırdına varamayan izleyiciler için umarım olumsuz olmaz.

Esmersoy'un oynayacağı karakter diziden önce Twitter'da



Tweetlerden anlaşılan Esmersoy; esprili, kinaye yapan ve taş fırın Haluk ile bolca çatışma içinde olacağı bir karakter; Meltem’in Amerika’dan gelen kuzeni Aylin Youlin ile karşımızda olacak.



Aylinyoulin Aylinyoulin

Merhaba, benim adım Aylin.

10 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Yakında dönüyorum.

Türkiye'de herkes twitter kullanıyormuş. Ben de twittercı oldum.

Adım Aylin. Burada aylin youlin shelins esprisini yapıyorum, hiç kimse anlamıyor ha ha ha ha

Benin için en önemli şey beyindir. İnsanların beynine çok önem veririm. Her yıl IQ testi yaptırıyorum sonuç hep 90-60-90 çıkıyor.

Amerika'da yaşıyorum ama Türkiye'den uzak değilim. Çok ilgileniyorum olup bitenlerle. İnternetten haberleri okuyorum.

Neden Türkiye'de her futbol takımı kendi federasyonunu kurmuyor. Çok mu pahalı Türkiye'de bir federasyon kurmak?

Bence TFF Başkanını halk seçsin, burada başkanı hak seçiyor. Bakınız Obama

Yakında geliyorum. Kuzenim Meltem'de kalacağım. Çok özledim hepsini. Hele Havuç kocaman olmuş, fotoğrafını gördüm.

10 yıl önce kuzenimin eşi Haluk'u sevmezdim. Taş Fırın mıydı neydi? Maço bir insandı...tahammül edemezdim.

Türkiye'de erkeklerin kadının beynine önem verdiklerini duydum. Doğru mu?

Bugün Picasso'nun tablosunu gördüm bilmem kaç milyon dolar dediler. Neden bu kadar pahalıya satıyorlar, maliyeti ne ki bir tablonun?Ayıp be.

Çıkacağım erkeğin follower sayısına bakarım. Belli bir sayının altındaysa görüşmem.

Aykut adında bir sevgilim vardı. O bana "aylin, youlin, shelins " derdi ben de ona "aykut, aycouln't" derdim ha ha ha ha



