Televizyon çalan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir evden çaldıkları televizyonu otomobile koyup, \'Dur\' ihtarında bulunan polisten kaçan iki kişi, çöp konteynerine çarpınca yakalandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi\'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 DZ 108 plakalı otomobile \'Dur\' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Yaklaşık altı kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil, çöp konteynerine çarptı. Araçtan çıkıp, koşarak kaçmaya çalışan iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerdin birinin poliste farklı suçlardan iki kaydı olan Emre N. (24), diğerinin de 10 kaydı olan Emre M. (27) olduğu belirlendi. Şüphelilerin otomobilinin bagajında bulunan televizyonu bir evden çaldıkları ve bu yüzden de polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçtıkları ortaya çıktı. iki şüphelinin ilk ifadelerinde daha önce de evlerden televizyon çaldıklarını ve uyuşturucu almak için sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



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