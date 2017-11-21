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Televizyon binası önünde Kütahyalı protestosu

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'deki bir televizyon kanalı önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti

21 Kasım 2017 03:02

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'deki bir televizyon kanalı önünde toplanan bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı\'yı protesto etti. Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, eylemlerini sonlandırdı.
İstanbul\'da yaşayan Boşnaklar\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, saat 23.00 sıralarından programın yayınlandığı Fulya\'daki televizyon kanalı binası önünde toplandı. Ellerinde bayraklar bulunan eylemciler, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi.
Polis, televizyon binası çevresinde güvenlik çemberi oluştururken toplumsan müdahale aracı TOMA da hazır bekletildi. 
Televizyon kanalının Kütahyalı ile yollarını ayırdığını açıklaması üzerine protestocular, yaklaşık 1 saat süren eylemlerini İstiklal Marşı okuyarak sonlandırdı.

(FOTOĞRAF)

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