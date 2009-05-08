Teleskoplu soygun

İstanbul’da çökertilen bir kredi kartı çetesinin, kart sahiplerinin şifrelerini teleskopla izleyerek ele geçirdiği ortaya çıktı.



İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, vatandaşların kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "resmi belgede sahtecilik" olayları ile ilgili 10 aydır yürütülen çalışmalar sonucu Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şişli, Kağıthane, Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda, banka müşterilerinden ele geçirilen hesap bilgilerini sahte kimliklerle açılan hesaplara internet bankacılığı ile aktardıkları, banka ATM cihazları önünde, banka müşterilerine ait kartların numaraları ve şifrelerini elde ederek bunların sahtelerini bastıkları ve yine ATM'lerden nakit para çekerek müşterileri zarara uğratarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 17 kişi yakalandı.



Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 adet bilgisayar, 1 adet kart basma makinesi, 1 adet manyetik okuyucu, 32 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, 85 adet manyetik şeritli boş kart, 78 adet kredi kartı hologramı, 18 adet farklı kişilere ait kimlik fotokopisi, 36 adet boş nüfus cüzdanı ve 1 adet teleskop ele geçirildi. Yakalanan bu kişiler, polisteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.



Kart kopyalamada yeni yöntem



Emniyet yetkilileri, suç örgütünün, bir bankanın güvenlik sistemindeki açıktan faydalanarak kart üzerindeki numaralardan kartın son kullanma tarihi ve güvenlik numarasını tahmin edebildiklerini, kart şifrelerini de benzer suçları işleyen diğer kişilerin aksine kamera yerine bir teleskop yardımıyla banka ATM'lerini yaklaşık 500 metre uzaktan izleyerek elde ettiklerini bildirdi. Elde edilen bilgileri kart basma makinesi ile hazırladıkları sahte kartlara aktaran şüphelilerin, 140 kişinin hesabından toplam 3 milyon TL elde ettikleri ifade edildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde, aynı bankada hesabı olan 5 bin kişinin hesap ve kart bilgileri bulunduğu, inceleme yapılması için bankanın da çalışma yürüttüğü kaydedildi.



