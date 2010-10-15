-TELESKOPLARLA GÖKYÜZÜNÜ KEŞİF DAVETİ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi, yarın akşam düzenleyeceği etkinlikte, Başkentli gökyüzü meraklılarına yıldızları keşfe davet ediyor. Her yaştan gökyüzü meraklısına açık olan etkinlikte, uzmanlar gökbilime dair merak edilen sorulara yanıt verecek. Etkinlik sırasında Başkentliler, çıplak gözle gökyüzünü tanımanın, takımyıldızlarını öğrenmenin yanısıra en büyük gezegen Jüpiter'i, dağları ve ovaları ile Ay'ı, Yedi Kandilli Süreyya olarak bilinen Ülker Açık Yıldız Kümesi'ni, Andromeda galaksisini teleskoplarla izleme fırsatı bulacak. 16 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak etkinlikte katılımcılar, AÜ Fizik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Ozan Ozansoy'un yapacağı ''Evrenin Tarihi Üzerine Bir Konuşma: Büyük Patlama Teorisi ve Kozmolojide Bazı Temel Kavramlar'' başlıklı konuşmada, evrenin oluşumuna dair merak ettiklerini öğrenecek. Belgesel gösterimi ve uzmanlar eşliğinde gökyüzü tanıtımının yapılacağı etkinlikte, gözlem araçlarının ve bir rasathanede kullanılan aletlerin zaman içinde gelişimini gösteren Rasathane Müzesi de gezilebilecek.