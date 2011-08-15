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Politika

Teleskopla Ay'a baktı HAKKARİ (A.A)

15 Ağustos 2011 04:34

-Teleskopla Ay'a baktı HAKKARİ (A.A) - 15.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, teravih namazının ardından Bulvar Caddesindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip haşlanmış mısır ve patates yedi. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı Şahin, Hacı Said Camisinde kıldığı teravih namazından sonra Vali Muammer Türker ile Bulvar Caddesindeki bir çay bahçesine gitti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Bakan Şahin, daha sonra caddedeki esnafı tek tek dolaştı. Esnafın sorunlarını dinleyen Şahin'e, caddede vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Şahin'i görmek isteyen Hakkarililer, Şahin ile sohbet edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şahin, sokakta pamuk şekeri satan bir çocuktan aldığı şekerleri de yine çocuklara dağıttı. Caddede taburelerde oturan vatandaşlarla da görüşen ve uzun süre sohbet eden Şahin, bir çay ocağının önünde haşlanmış mısır ve patates yiyen vatandaşların davetini de geri çevirmeyerek masalarına oturdu. Kendisine ikram edilen haşlanmış mısır ve patatesten yiyen Şahin, kendisini görmek isteyenlere de yediklerinden ikram etti. Bakan Şahin, Hakkarili iki genç girişimci tarafından kente ilk kez getirilen teleskopla, Ay'a bakmayı da ihmal etmedi. 

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