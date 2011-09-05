-Teleskop kirası Somali'ye DENİZLİ (A.A) - 05.09.2011 - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir üniversite öğrencisi, Somali'ye yardım kampanyalarına destek olabilmek için vatandaşlara 1 lira karşılığında teleskopla yıldızları izlettiriyor. Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Tülin Tatar (22), gazetecilere yaptığı açıklamada, Somali'de yaşanan dramın kendisini çok etkilediğini belirtti. Babası Faik Tatar'la ne yapılabileceğini düşünürken, böyle bir fikrin akıllarına geldiğini anlatan Tülin Tatar, ''Serinhisar Kaymakamlığı'na başvurduk ve düşüncemizi anlatarak teleskop talep ettik. Kaymakam bize yardımcı oldu. Şimdi 16 yaşındaki kardeşim Tuğba ile birlikte akşamları Serinhisar Hükümet Konağı önünde 1 lira karşılığı dileyenlere teleskopla yıldızları ve ayı izlettiriyoruz. Bunun yanında bakmadan bağış yapanlar da oluyor'' dedi. İlk gün 40 lira toplayabildiğini, iki hafta boyunca kampanyaya devam edeceğini dile getiren Tatar, Acıpayam ve Tavas gibi çevre ilçe ve kasabalara da gitmeyi planladığını söyledi.