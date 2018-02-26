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Spor

Teleset Mobilya Akhisaspor - Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

26 Şubat 2018 14:37

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali\'nde yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30\'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu\'nun yöneteceği mücadelede yardımcılıkları Kemal Yılmaz, Serkan Çimen ve Suat Arslanboğa yapacak.
Türkiye Kupası\'na 5\'inci turdan başlayan Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Sivas Belediyespor, Bucaspor ve Atiker Konyaspor\'u eleyerek yarı finalde Akhisaspor\'un rakibi oldu. Ege temsilcisi ise 4\'üncü turda katıldığı kupa serüveninde, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor\'u eleyerek Galatasaray ile yarı final mücadelesi verme şansını yakaladı. 
 

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