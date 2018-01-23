Teleset Mobilya Akhisarspor'da kombine kuyruğu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'de yıllardır yapımını beklediği Spor Toto Akhisar Stadyumu\'na pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla kavuşacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da yeni stattan kombine kartı almak isteyen taraftarlar, saatler önceden sıraya girdi.

Yeşil-siyahlılar, bugün saat 14.00\'te satışa sunulacağı açıklanan ve sezon sonuna kadar geçerli kombine kartlarından almak için Passolig gişesi önünde kuyruk oluşturdu. Akhisarspor\'da 9 maçlık kombine kartlarının 75 ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacağı açıklanmıştı.

(FOTOĞRAFLI)