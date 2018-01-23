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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kombine kuyruğu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) Süper Lig'de yıllardır yapımını beklediği Spor Toto Akhisar Stadyumu'na pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla kavuşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da yeni stattan kombine kartı almak isteyen taraftarlar, saatler önceden

23 Ocak 2018 15:59

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Süper Lig\'de yıllardır yapımını beklediği Spor Toto Akhisar Stadyumu\'na pazar günü oynanacak Antalyaspor maçıyla kavuşacak Teleset Mobilya Akhisarspor\'da yeni stattan kombine kartı almak isteyen taraftarlar, saatler önceden sıraya girdi.
Yeşil-siyahlılar, bugün saat 14.00\'te satışa sunulacağı açıklanan ve sezon sonuna kadar geçerli kombine kartlarından almak için Passolig gişesi önünde kuyruk oluşturdu. Akhisarspor\'da 9 maçlık kombine kartlarının 75 ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacağı açıklanmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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