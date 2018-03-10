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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'da ince hesaplar

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de dev rakiplerinden Fenerbahçe'yi bu sezon oynanan iki maçta da mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı tarifeyi Trabzonspor'a da uygulamayı planlıyor

10 Mart 2018 18:56

AKHİSAR, (DHA)
Spor Toto Süper Lig\'de dev rakiplerinden Fenerbahçe\'yi bu sezon oynanan iki maçta da mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı tarifeyi Trabzonspor\'a da uygulamayı planlıyor. Sarı-Lacivertli ekibi evinde 1-0, deplasmandaki son karşılaşmada ise 3-2\'yle geçen Akigo, Trabzonspor\'u sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 6-1 gibi tarihi bir skorla yenmeyi başarmıştı. Akhisarspor, tarihinde 14 kez karşılaştığı Trabzonspor\'a üstünlük kurmuş durumda. Yeşil-Siyahlılar, lig ve kupada oynanan 14 maçın 6\'sını kazanırken 4\'ünden beraberlik, 4\'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Akhisar, sezonun ikinci yarısında kapılarını açan yeni stadında da ligde şimdiye kadar hiç mağlubiyet almadı. Spor Toto Akhisar Stadyumu\'ndaki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlikle elde eden Manisa temsilcisi, yeni evinde sadece kupada Galatasaray\'a 2-1 yenildi.

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