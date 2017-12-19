Teleset Mobilya Akhisarspor'da 'Henrique' sustu

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de evinde Kayserispor\'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor\'da takımın en skorer oyuncusu Paulo Henrique, gol orucuna girdi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve ilk 10 haftada 6 gol atan Brezilyalı, ardından büyük düşüş yaşadı. Son olarak deplasmanda 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir müsabakasında gol atan 28 yaşındaki golcü, görev aldığı Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında sessizliğe büründü. Beşiktaş maçının 79\'uncu dakikasında kırmızı kart gören Henrique, diğer hafta deplasmanda oynanan Göztepe maçında forma giyemedi.

Akhisarspor, Göztepe\'ye 2-0 yenilirken, Henrique son Kayserispor sınavında da görev almadı. Yeşil-siyahlıların Henrique dışındaki diğer forvetleri de bekleneni bir türlü veremedi. Larsson ve Muğdat ligde sadece birer gol atarken, Emnes ile Hora siftah dahi yapamadı. Hora, Ziraat Türkiye Kupası\'nda alt liglerde mücadele eden takımlara karşı oynanan maçlarda 4 gol attı. Akhisarspor\'un hücum ayaklarından Olcan uzun süre sakatlığı dolayısıyla forma giyemezken, Onur da sadece Fenerbahçe maçında gol sevinci yaşadı. Öte yandan ilk yarının son haftasında pazartesi günü Osmanlıspor\'la deplasmanda karşılaşacak Ege ekibinde cezalı sağ bek Lopes ile stoper Caner forma giyemeyecek.