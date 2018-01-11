Teleset Mobilya Akhisarspor'da Bilal harekatı 

AKHİSAR, (DHA)

SÜPER Lig\'de ikinci yarıya Antalya\'da hazırlanan, ara transfer döneminde ise Kardemir Karabükspor\'dan Ukraynalı golcü Seleznyov\'u kadrosuna dahil eden Teleset Mobilya Akhisarspor, gözünü eski futbolcusu Bilal Kısa\'ya çevirdi. Daha önce tecrübeli futbolcuyla görüşen yeşil-siyahlıların, Bilal\'in Bursaspor\'dan resmen ayrılmasının ardından transferi noktalamak için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.

Bursa\'dan yıllık 750 bin euro garanti ücret aldığı öğrenilen 34 yaşındaki futbolcunun ufak pürüzlerin giderilmesi halinde ikinci yarıda Akhisarspor forması giyeceği kaydedildi. Akhisarspor\'a 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor\'dan transfer edilen Bilal, 2.5 yıl Ege ekibinde top koşturdu. Akhisar\'da gösterdiği performansla A Milli Takıma çağrılan orta saha oyuncusu, 2015-2016\'da Galatasaray\'a imza atmıştı. Bu sezon Bursaspor\'da sadece 2 maça çıkan Bilal, 44 dakika oynadı.