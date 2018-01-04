Teleset Mobilya Akhisarspor'a 10 yıllık stadyum müjdesi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- AKHİSAR Belediyesi tarafından yapımına başlandıktan sonra maliyeti Spor Toto Teşkilatı tarafından üstlenen Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu\'nun 10 yıllığına Teleset Mobilya Akhisarspor\'a kiralanması kararlaştırıldı.

Akhisar Belediye Meclisi\'nde dün akşam yapılan ocak ayı olağan toplantısının üçüncü gündem maddesi stadyumun uzun süreli kiralanması olurken, meclis üyeleri arasında kira süresi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, belediye encümeninin 3 yıllık yetkiye sahip olduğunu, stadyumun 10 yıllık kiralanması için meclisin onayına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

CHP ve MHP grup başkanları 10 yılın çok uzun bir süre olduğunu ve 5 yıl kiralamaya izin verebileceklerini ifade ederken, CHP meclis üyelerinin tamamı, MHP meclis üyelerinden 3 kişi 10 yıllık önergeyi onaylamadı. Belediye Başkanı Salih Hızlı\'nın önergeyi meclise sunması üzerine AK Partili üyelerinin tamamı ve MHP\'li 3 üye, 10 yıllık kiralama yetkisinin encümene verilmesini onayladı. Böylelikle 16 Ocak 2017 Salı günü yapılacak protokolle Akhisar Belediye Encümeni, 10 yıl süre ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu\'nu Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği\'ne kiralayacak.

CHP\'DEN SORU ÖNERGESİ

Akhisar Belediye Meclisi\'nde CHP Grubu, stadyum konusunda Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı\'ya 5 maddelik soru önergesi verdi. Önergede yapımı 30 Mart 2011\'de başlayan stadyumdaki ilk yüklenici firma Hayranoğulları İnşaat\'a ne kadar bedel ödendiği ve hukuksal sürecin ne aşamada olduğu, ikinci yüklenici firma May İnşaat\'a ödenen 71 milyon 240 bin TL\'nin ne kadarının Spor Toto Teşkilatı tarafından karşılandığı, Spor Toto ile sponsorluk anlaşmasının süresi, kompleksteki spor salonun yapımının ne zaman başlayacağı ve bütçesi, Akhisarspor\'a destek amaçlı komplekste yapılacak akaryakıt istasyonu yapımının durumu soruları yer aldı. Başkan Hızlı, soru önergesine en kısa zamanda yazılı olarak cevap vereceklerini söyledi.

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