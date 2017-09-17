Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA) -

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İbrahim Bozbey (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xx), Caner (xx), Mustafa (xxx), Ömer (xx) - Sissoko (x), Serginho (xx) - Olcan (xxx), Soner (xxx) (Dk. 88 Aykut), Larsson (xx) (Dk. 77 Barbosa x) - Henrique (xxx) (Dk. 82 Hora)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx) - Kerim (x) (Dk. 63 Yatabare xx) - Gaman (x), Dany (x), Papp (xx) - Poko (xx), Ceyhun (xx) - Torje (x) (Dk. 71 Bliznichenko x), Grozav (xx), Tanase (x) - Seleznov (xx) (Dk. 79 İlhan x)

GOLLER: Dk. 6 Grozav (Kardemir Karabükspor) - Dk. 27 Henrique, Dk. 58 (Pen.) Soner (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Ceyhun, Dk. 59 Dany, Dk. 90+5 Tanase (Kardemir Karabükspor) - Dk. 36 Ömer, Dk. 76 Soner (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SÜPER Lig\'e etkili bir başlangıç yaptıktan sonra geçen hafta Bursaspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetle sarsılan Akhisar Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kardemir Karabükspor\'u 2-1 yenerek yara sardı. 6\'ncı dakikada Grozav\'ın golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, 27\'nci dakikada Henrique ile skoru eşitledikten sonra 58\'inci dakikada Soner\'in penaltısıyla gülen taraf oldu. Ege temsilcisi bu galibiyetle puanını 10\'a çıkardı, Karabükspor ise 5 puanda kaldı.

5\'inci dakikada sol kanattan gelişen Karabükspor atağında Tanese\'nin ortasında Akhisar savunmasını geçen topu sağ çaprazda kontrol eden Kerim sert vurdu, kaleci Lukac gole izin vermedi.

6\'ncı dakikada konuk takımın golü geldi. Kaleci Lukac\'ın eliyle Mustafa\'ya kazandırdığı topu bu futbolcu Torje\'ye kaptırdı. Torje\'nin ara pasıyla buluşan Grozav sert bir şutla ağları sarstı: 0-1.

20\'nci dakikada Grozav sağdan ceza sahasına ortaladı. Seleznov gelişine çok sert vurdu. Top, iyi yer tutan kaleci Lukac\'ta kaldı.

27\'nci dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Olcan\'ın soldan kullandığı kornerden gelen topu Mustafa kafayla arka direğe aşırdı, boş pozisyonda kafayı vuran Henrique durumu 1-1 yaptı.

49\'uncu dakikada Akhisarsporlu Soner yaklaşık 35 metreden Karabükspor kalesini yokladı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54\'üncü dakikada gelişen Akhisarspor atağında Larsson ceza sahası ön çizgisinden sert vurdu, kaleci Rybka yatarak tehlikeyi önledi.

57\'nci dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Poko soldan ceza sahasına giren Larsson\'u düşürünce hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar yüzünden 58\'inci dakikaya sarkan atışı kullanan Soner topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

70\'inci dakikada Karabükspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Lopes ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada soldan Poko\'nun kullandığı kornerden gelen topa arka direkte Yatabare\'nin kafa vuruşunu Lukac son anda kornere çeldi. Maç 2-1 Teleset Mobilya Akhisarspor üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)