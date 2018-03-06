Teleset Mobilya Akhisarspor, hücumda coştu

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son olarak Fenerbahçe\'yi deplasmanda 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, 4 maçtan 4 galibiyet elde ederken, attığı 10 golle de hücumda etkili bir görüntü ortaya koydu.

Akhisarspor\'da bu süreçte Ukraynalı golcü Seleznyov 3 gol atarak yıldızlaştı. 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe müsabakasında da bir gol atan Seleznyov, ara transfer döneminde geldiği yeşil-siyahlılara çabuk adapte oldu. Teknik direktör Okan Buruk\'un gözdesi olan 32 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor\'da toplam gol sayısını 4\'e çıkardı. Ege ekibinde stoper Mustafa ve orta saha Serginho da 2\'şer kez takımına gol kazandırdı. Mustafa 1-0\'lık Bursaspor ve 3-0\'lık Kardemir Karabükspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Orta sahada görev yapan Serginho ise art arda Konyaspor ve Fenerbahçe filelerini sarstı. Akhisarspor\'da son 4 haftada Muğdat, Soner ve Larsson da 1\'er kez ağları havalandırdı. Çok iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Okan Buruk, serinin süreceğini söyledi. Buruk, \"Fenerbahçe maçı artık geride kaldı. Pazartesi günü evimizde oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmasını düşünüyoruz. Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Yeni stadımızda hiç maç kaybetmedik. Trabzonspor\'u da taraftarımızın desteği ile yeneceğimize inanıyorum\" dedi.

Akhisarspor\'da sağ bek Lopes, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

