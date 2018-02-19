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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor hedef büyüttü

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor galibiyetinin ardından Kardemir Karabükspor'u da deplasmanda 3-0 yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, 13 hafta sonra 2'de 2 yaparken gözünü üst sıralara çevirdi

19 Şubat 2018 16:48

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de Bursaspor galibiyetinin ardından Kardemir Karabükspor\'u da deplasmanda 3-0 yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, 13 hafta sonra 2\'de 2 yaparken gözünü üst sıralara çevirdi. Ligde 12 maç kazanamadıktan sonra üst üste aldığı galibiyetlerle düşme potasıyla arasındaki puan farkını 6\'ya çıkaran yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk, ilk 10\'u hedeflediklerini söyledi. Çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını anlatan deneyimli teknik adam, \"Maça iyi başlamadık ama golü bulduktan sonra toparlandık. Çıkışımızı sürdürüp ilk 10 içinde olmak istiyoruz\" dedi. 
Cuma günü sahalarında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Buruk, \"Yeni bir sayfa açtık, yeni başlangıçlar bizi bekliyor. Artık tüm konsantrasyonumuzla Konyaspor maçına odaklanacağız\" yorumunu yaptı.
Karabükspor maçının hakemi Volkan Bayarslan\'ı da eleştiren Buruk şu cümleleri kurdu: \"Maçın hakemi bizimle konuşmak yerine elk kol işaretleriyle iletişim kurmaya kalktı. Hepimiz değerli insanlanlarız. Pozisyon sırasında bir şey olursa konuşulur. Uzaktan el kol hareketleri yapmak doğru değil. Ayrıca herkes geriliyor, bunlara gerek yok.\" 

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