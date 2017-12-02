Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Barış GEZİCİ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 5 maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Göztepe maçının 11\'inden 2 değişiklik yaparak Evkur Yeni Malatyaspor karşısına çıktı. Buruk, Onur Ayık\'ın yerine Hora\'yı, Aykut\'un yerine de Olcan\'ı sahaya sürdü. Akhisarspor\'da sakatlığı geçen Olcan 6 maç aradan sonra on birde kendine yer buldu.

Yeşil-siyahlılarda Hora maçın 41\'inci dakikasında sakatlık geçirdi, Hora\'nın yerine Barbosa oyuna dahil oldu. Beşiktaş maçında gördüğü direkt kırmızı kart yüzünden ligdeki Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Ankara Demirspor maçlarından forma giyemeyen golcü Henrique de ikinci yarının başında Emnes\'in yerine oyuna dahil oldu. Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2 bine yakın futbolsever izledi.