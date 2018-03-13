T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) STAT: Spor Toto Akhisar HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Uygar Bebek (xx), Erkan Akbulut (xx) TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Serginho (x), Mustafa (x) (Dk

13 Mart 2018 01:03

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Uygar Bebek (xx), Erkan Akbulut (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Serginho (x), Mustafa (x) (Dk. 63 Bia x), Caner (xx), Ömer (xx), Eray (x) (Dk. 46 Bilal x), Sissoko (xx), Soner (xx), Muğdat (xx), Larsson (x) (Dk. 70 Olcan x), Seleznyov (x)
TRABZONSPOR: Onur (xx) - Pereira (xxx), Uğur (xx), Okay (xxx), Novak (xxx), Onazi (xxx), Kucka (xx) (Dk. 90+1 Batuhan), Sosa (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 77 N’Doye xx), Olcay (xx) (Dk. 88 Rodallega), Burak (xxx)
GOLLER: Dk. 90+3 Soner (Akhisarspor) - Dk. 45+1 Okay, Dk. 83 Burak, Dk. 85 N’Doye (Trabzonspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Serginho (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Serginho, Caner, Seleznyov (Akhisarspor) - Burak, Kucka (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig’de 25\'inci haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın 45+1\'inci dakikasında Okay’la gol perdesini açan bordo mavililer 83’te Burak’la rahatladı. 85’te N’Doye takımının 3\'üncü golünü kaydederken 90+3\'te Akhisarsporlu Soner skoru belirledi. Trabzonspor üst sıralara tırmanma yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Son haftaların flaş ekibi Akhisarspor’un ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi, yeşil siyahlılar ligde ilk kez yeni stadında maç kaybetti.

6\'ncı dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Caner’in geri pasında topu kapan Burak kaleci Lukac’la karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Ancak Lukac topu çelerek net golü önledi.
10\'uncu dakikada Larsson’un ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Onur topu kontrol etti.
29\'uncu dakikada sağ kanattan Sosa ortaladı, Caner’den seken topa Yusuf röveşatayı vurdu. Kaleci Lukac meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
30\'uncu dakikada Sosa’nın ortasına Burak bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Top üstten oyun alanını terk etti.
42\'nci dakikada Sosa’nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Burak topa vuramadı. Ardından Akhisarspor defansı tehlikeyi savuşturdu.
45+1\'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf’un kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Okay kafayla ağları sarstı: 0-1.
50\'nci dakikada Sosa’nın pasında Yusuf müsait durumda topa vurmak istedi ancak Soner son anda araya girip tehlikeyi önledi.
56\'ncı dakikada Bilal’in kullandığı serbest vuruşta Seleznyov kafayı vurdu, iyi yer tutan Onur topa hakim oldu.
72\'nci dakikada Olcay’ın çevirdiği topa Sosa vurdu, kaleci Lukac meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
76\'ncı dakikada Olcan’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Sissoko yakın mesafeden kafayı vurdu, top az farkla dışarı gitti.
83\'üncü dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Olcay’ın ara pasında sağ çaprazda kaleci Lukac’la karşı karşıya kalan Burak düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.
85\'inci dakikada Trabzonspor golleri üçledi. Burak’ın ortasında N’Doye topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın bakışları arasında ağlara gitti: 0-3.
90+1\'inci dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Burak’a sert müdahalede bulunan Serginho, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.
90+3\'üncü dakikada Kaleci Onur\'un kısa düşen pasında topu kontrol eden Soner, plase bir vuruşla skoru belirledi: 1-3.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR DHA STAT Spor Toto Akhisar HAKEMLERUygar BebekErkan AkbulutMOBİLYA AKHİSARSPOR LukacSerginhoMustafaDkBiaCanerErayBilalSissokoSonerMuğdatLarssonOlcanSeleznyovOnurPereiraUğurOkay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24