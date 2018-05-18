Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor: 2-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Uygar Bebek (xx), Oğuz Terzi (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Aykut (xx), Dany (xx), Orhan (xx), Kadir (xxx), Hasan Ali (xxx) (Dk. 67 Mustafa Yumlu xx), Soner (xxx), Barbosa (xx) (Dk. 71 Larsson xxx), Bilal (xx), Muğdat (xxxx), Seleznyov (xx)

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp (xx) (Dk. 81 Karcemarskas x) - Muhammed (xx) (Dk. 88 Carlos), Maxo (xx), Numan (x), Anıl (x), Ali Eren (x), Furkan (xxx), Lumanza (xx), Ceyhun (xx), Regattin (xx), Cikalleshi (xxx) (Dk. 90 Suat)

GOLLER: Dk. 32 Hasan Ali, 90+3 Muğdat (Akhisarspor) - Dk. 45 Furkan (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig\'deki son hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, küme kalma umutlarını kaybeden Osmanlıspor\'u son saniye golüyle yenip sezonu 3 puanla tamamladı: 2-1.

Ziraat Türkiye Kupası\'nı 10 Mayıs\'ta Diyarbakır\'da oynanan finalde Fenerbahçe\'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez kazanan Akhisarspor\'da futbolcular, maç öncesi kupayla sahada tur atarak taraftarı selamladı. Kaptan Bilal\'in ellerinde sahaya gelen kupayı futbolcular tek tek taşıyarak tribünleri dolaştı. Tarihi kupa, son olarak Teknik Direktör Okan Buruk\'un ellerinde yükseldi. Yeşil-siyahlılar statta dün yapılan antrenmanda da kupayla takım halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

3\'üncü dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Muhammed\'in sağ çaprazdan yaptığı ortaya kale önünde Cikalleshi\'nin kafa şutu yandan auta çıktı.

5\'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Akhisarsporlu Soner\'in şutunda kaleci Ahmet Eyüp topu kontrol etti.

14\'üncü dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Cikalleshi orta sahadan taşıdığı topu boş pozisyondaki Ceyhun\'la buluşturdu. Ceyhun\'un şutunda kaleci Fatih gole engel oldu.

32\'nci dakikada Akhisarspor Hasan Ali\'nin golüyle öne geçti. Soner çalımlarla taşıdığı topu ceza yayındaki Hasan Ali\'nin önüne bıraktı. Hasan Ali\'nin gelişine müthiş plasesi ağlarla buluştu: 1-0.

45\'inci dakikada skor eşitlendi. Osmanlı atağında Anıl\'ın şutu kaleci Fatih\'ten döndü. Cikalleshi\'nin ceza sahası sağ çaprazında önünde bulup kale önüne ortaladığı topu Furkan kafayla ağlara yolladı: 1-1.

54\'üncü dakikada Muğdat ile gelişen Akhisar atağında Seleznyov\'un sol çaprazdan şutunda kaleci Ahmet Eyüp gole geçit vermedi.

78\'inci dakikada Akhisarlı Soner\'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Ahmet Eyüp

90+3\'üncü dakikada Larsson, sol çaprazdan ceza sahasına girip ortaladı, Muğdat gelişine dokunup santrası yapılmayan golle maçın skorunu belirledi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor\'u 2-1 mağlup etti.

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